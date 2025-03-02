Деймон Хилл готов работать в какой-либо команде Формулы-1

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл рассказал, что не против работать в какой-либо команде Ф-1.

«Мне бы это [работа в какой-либо команде Ф-1] понравилось. Я прирождённый конкурент и хотел бы снова принимать участие [в автогонках], пытаясь помочь кому-то или чему-то стать конкурентоспособным», — приводит слова Хилла портал GPblog.

Напомним, Хиллу 64 года. В «Королевских гонках» британец дебютировал в сезоне-1992 за команду «Брэбем». В течение своей карьеры в Формуле-1 Деймон одержал 22 победы в Гран-при и 20 раз завоёвывал поул-позицию. В Ф-1 он выступал до 1999 года в составах таких команд, как «Уильямс», «Эрроуз» и «Джордан».