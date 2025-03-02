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Нико Хюлькенберг — о цензуре мата в Ф-1: удивлён и не понимаю, зачем это правило нужно

Нико Хюлькенберг — о цензуре мата в Ф-1: удивлён и не понимаю, зачем это правило нужно
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37-летний немецкий автогонщик Формулы-1, выступающий за швейцарскую команду «Кик-Заубер», Нико Хюлькенберг подверг критике борьбу Международной автомобильной федерации (ФИА) с матом в Формуле-1.

«Я немного удивлён и, честно говоря, не совсем понимаю, зачем в Формуле-1 это правило нужно. Мне любопытно узнать, как в ФИА намерены внедрять его. Формулировка правила слишком широка.

Раньше я никогда не слышал, чтобы кто-то жаловался на общение пилотов Ф-1, или на то, что мы плохие образы для подражания. Напротив, как мне кажется, людям нравится видеть эмоции спортсменов и что они могут просто озвучивать свои эмоции и мысли.

В Формуле-1 есть своя особенность: вряд ли существует другой вид спорта, где все спортсмены сразу после соревнований предстают перед 15 телекамерами и журналистами печатных изданий. Вы по-прежнему переполнены адреналином. И нет ничего бесчеловечного в том, что эмоции накаляются в самый разгар гонки и вы используете слова, которые обычно не употребляете.

Оглядываясь назад на свою карьеру, я могу сказать, что никогда не подпадал в категорию людей, которые используют нецензурные выражения. Я не известен этим», — приводит слова Хюлькенберга портал Racingnews365.

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