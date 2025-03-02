Марк Маркес подробно рассказал о своей тактике на Гран-при Таиланда

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес рассказал, почему по ходу Гран-при Таиланда дал обогнать себя своему брату, а затем вновь вернул свою позицию.

«У меня были проблемы с покрышкой. Я хорошо стартовал и ушёл в отрыв, но потом понял, что давление в переднем колесе ниже положенного, и начал думать, где мне найти воздушный поток, чтобы прогреть шину.

Всё было на грани. Ещё три круга — и я получил бы штраф. Поэтому я и обогнал Алекса только за три круга до финиша. Держаться за ним оказалось непросто: мне было трудно дышать, было жарко. Но всё получилось», — приводит слова Маркеса Аutosport.

На седьмом круге Марк пропустил вперёд своего брата Алекса, который выступает за команду Gresini Racing, и лишь за три круга до конца гонки вернул лидирующую позицию.

Стоит отметить, что с 2023 года в MotoGP установлено правило, согласно которому гонщики обязаны иметь минимальное давление в шинах 1,8 бар на протяжении не менее 60% всей дистанции. В противном случае на спортсмена накладывается штрафное время в размере 16 секунд после его финиша.