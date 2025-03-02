«Абсолютно нелепо». Херберт отверг обвинения в особенном отношении к британцам

Бывший пилот Формулы-1 и экс-стюард ФИА Джонни Херберт отверг обвинения в особом отношении к британским пилотам Ф-1.

«Абсолютно нормально воспринял уход из ФИА. В тот момент это было неприятно, поскольку мне нравилась моя работа и я считал, что выполняю её наилучшим образом, без каких-либо предубеждений. На этом посту не делал ничего в чью-то пользу. Просто выполнял свою работу так, как считал нужным.

Если бы я судил Льюиса [Хэмилтона], Макса [Ферстаппена], Ландо [Норриса] или любого другого гонщика, то не испытывал бы личной неприязни по отношению к кому-либо из них. Я бы не стал назначать штраф только потому, что кто-то мне не нравится. Так не бывает и никогда не будет.

Поэтому то, что меня обвиняли в предвзятости, абсолютно нелепо. Я предвзят? Конечно, нет… Но почему-то именно об этом чаще всего говорят, обсуждая меня. Sky Sports тоже это понимает. Но это же британская телекомпания! Поэтому там будут отдавать предпочтение своим, британским пилотам.

Что происходит, например, во время чемпионата мира по футболу? Будете ли вы поддерживать свою команду? Да, безусловно. С этой точки зрения я не вижу никакой разницы», — приводит слова Херберта портал Racingnews365.