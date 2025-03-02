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«Не делаю прогнозов». Ньюи отказался называть фаворита на завоевание титула Ф-1

«Не делаю прогнозов». Ньюи отказался называть фаворита на завоевание титула Ф-1
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Известный британский конструктор Эдриан Ньюи отказался говорить, кого считает фаворитом на завоевание титула Формулы-1.

«Я не делаю никаких прогнозов. Просто с нетерпением жду начала своей работы, и что бы ни случилось, всё будет хорошо. На самом деле, моя главная цель — это познакомиться со всеми сотрудниками, а также понять, как они работают, и постараться стать частью коллектива. Я уже общаюсь с пилотами и коллегами-инженерами, пытаюсь поделиться с ними своими идеями. Это похоже на творческий процесс, который только начинается», — приводит слова Ньюи портал BBC Sport.

Ранее Крофт рассказал интересную историю о переговорах Ньюи с «Астон Мартин».

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