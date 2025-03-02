Палоу выиграл первый этап сезона IndyCar, Шварцман — 20-й. Гонка началась с аварии

Пилот команды Chip Ganassi Racing Алекс Палоу выиграл Гран-при Сент-Питерсберга — первый этап серии IndyCar сезона 2025 года. Для Палоу это 12-я в карьере и первая на этой трассе победа.

Заезд начался с жёсткой аварии сразу трёх пилотов на первом круге. Уилл Пауэр врезался в заднюю часть машины Нолана Сигела, после чего в небольшой завал угодил также дебютант Луис Фостер. Для всех троих гонка на этом закончилась, а на трассу выехал автомобиль безопасности.

Права на видео принадлежат NTT IndyCar Series. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT IndyCar Series.

На фоне жёлтых флагов гонщики, стартовавшие на мягкой резине, побывали в боксах, перейдя на основной состав. Среди них были Алекс Палоу, Скотт Диксон и Джозеф Ньюгарден, которым удалось опередить доминировавшего в первой фазе гонки Скотта Макглоклина, когда тот на середине дистанции провёл свой отрезок на мягких шинах.

В концовке в лидеры гонки вырвался Палоу. Испанца, упёршегося в отставшего на круг Стинга Рэй Робба, на последних кругах догнал Ньюгарден, однако пройти действующего чемпиона американцу не удалось. Зато самого Ньюгардена на последнем круге опередил Диксон, прорвавшийся на второе место. Четвёртым в Сент-Питерсберге финишировал Макглоклин, а следом за пилотами Ganassi и Penske расположились Кайл Кирквуд и Маркус Эрикссон из Andretti.

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман, для которого это была первая в карьере гонка IndyCar, стартовал с 18-й позиции и финишировал 20-м, сразу позади напарника по Prema Racing Каллума Айлотта.

IndyCar. Гран-при Сент-Питерсберга (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 100 кругов.

2. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +2.8 сек.

3. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +6.2.

4. Скотт Макглоклин (Team Penske) +8.6.

5. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +10.9.

6. Маркус Эрикссон (Andretti Global) +23.0.

7. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +24.2.

8. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +32.2.

9. Ринус Викей (Dale Coyne Racing) +38.9.

10. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) +42.3.

…20. Роберт Шварцман (Prema Racing) +1:02.3.

Следующий этап IndyCar — гонка The Thermal Club IndyCar Grand Prix — пройдёт на дорожной трассе «Термал Клаб» 23 марта.