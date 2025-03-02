«Астон Мартин» опубликовал пост с обращением к Ньюи накануне его начала работы в команде

Официальный аккаунт британского гоночного коллектива «Астон Мартин» в X (ранее Twitter) опубликовал приветственный пост, в котором обратился к известному инженеру Эдриану Ньюи накануне его официального начала работы в команде.

«Увидимся завтра, Эдриан», — подписала пресс-служба коллектива фото, которое было опубликовано в официальном аккаунте команды в X (ранее Twitter).

Фото: Аккаунт «Астон Мартин» в X (ранее Twitter)

Напомним, в сентябре прошлого года британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила о заключении контракта с Ньюи. Гоночный коллектив не стал раскрывать финансовые условия соглашения, но ранее сразу два издания, Daily Mail и Racingnews365, утверждали, что специалист по условиям контракта с британской командой будет получать £ 20 млн в год.

Эдриан Ньюи является самым титулованным инженером в истории Формулы-1. На его счету более 200 побед в гонках и в общей сложности 26 титулов чемпиона мира среди пилотов и конструкторов.