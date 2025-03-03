Хилл: если бы с Ферстаппеном боролись так, как делает он, то он бы плакал, словно ребёнок

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл рассказал о своём конфликте с «Ред Булл», причина которого в тщательной защите пилота коллектива Макса Ферстаппена от критики.

«Как я уже говорил, мне нравится Ферстаппен. Но то, что я не разделяю, — это ура-патриотизм. Мне не нравится, когда люди говорят: «Вы против нас, поскольку мы не британцы». Это используется в качестве способа давления на нас. Было бы несправедливо предполагать, что здесь есть какие-либо антинидерландские настроения.

Я думал, что пришёл на Sky Sports, чтобы выражать своё мнение. «Ред Булл» очень решительно отстаивает свои позиции. Им не нравится критика в адрес Макса. Особенно им не понравились некоторые вещи, которые были сказаны. В целом они всегда считали, что Sky ориентирована на британцев и предвзята, что, на мой взгляд, несправедливо.

На самом деле, я думаю, что есть желание [сделать наоборот]. Не думаю, что Sky вообще хочет, чтобы их обвиняли в предвзятости. Они хотят быть честным спортивным вещателем — отдавать должное тому, кто этого заслуживает.

Они также не хотят, чтобы им отказывали в доступе к важной фигуре в этом виде спорта. «Ред Булл» знает об этом и оказывает давление, если это необходимо.

Я не против Макса. И считаю его великолепным пилотом, он мне нравится. Но когда я почувствовал, что он перешёл все границы, я сказал ему об этом.

«Ред Булл» несёт ответственность перед спортом. Если их пилот иногда превышает допустимый предел скорости, они должны сказать ему: «Ты не можешь так делать». Однако они этого не делают. Это всегда была моя проблема с ними. Они фактически предоставили Максу карт-бланш [на нарушение правил] и защитили его от несоблюдения правил.

Макс правильно истолковал правило об обгоне и опережении на вершине с внутренней стороны. В правилах нет ничего, что запрещало бы ему это делать. И это здорово — видеть, как люди погружаются в свой спорт… Однако ни один другой гонщик не делает этого. И если бы кто-то боролся так с ним, то он бы расплакался, как ребёнок. И это одна из моих проблем с ними.

Нет, это действительно, мягко говоря, немного разочаровывает, что им нравится, когда о них думают как о крутых ребятах из квартала. Но когда что-то идёт не так, как они хотят, они плачут об этом», — приводит слова Хилла портал Motorsport Week.