Отец Марка и Алекса Маркесов высказался о триумфальном выступлении сыновей

Отец гонщика «Дукати», шестикратного чемпиона мира Марка Маркеса, а также его младшего брата Алекса Маркеса Жулиа прокомментировал триумфальное выступление сыновей на Гран-при Таиланда.

«Моё сердце уже взорвалось в субботу, а потом снова в воскресенье. Это невероятные эмоции, и я действительно счастлив», — приводит слова отца гонщиков GPOne.com.

Напомним, 2 марта в Бурираме (Таиланд) прошла гонка первого этапа сезона-2025 MotoGP — Гран-при Таиланда. Победу в гонке одержал Марк Маркес. Второе место занял Алекс Маркес. Третьим стал вице-чемпион прошлого сезона Франческо Баньяя.

Стоит отметить, что действующий чемпион серии Хорхе Мартин («Априлья») пропускает первый этап сезона из-за полученного на тестах перелома.