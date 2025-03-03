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Отец Марка и Алекса Маркесов высказался о триумфальном выступлении сыновей

Отец Марка и Алекса Маркесов высказался о триумфальном выступлении сыновей
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Отец гонщика «Дукати», шестикратного чемпиона мира Марка Маркеса, а также его младшего брата Алекса Маркеса Жулиа прокомментировал триумфальное выступление сыновей на Гран-при Таиланда.

«Моё сердце уже взорвалось в субботу, а потом снова в воскресенье. Это невероятные эмоции, и я действительно счастлив», — приводит слова отца гонщиков GPOne.com.

Напомним, 2 марта в Бурираме (Таиланд) прошла гонка первого этапа сезона-2025 MotoGP — Гран-при Таиланда. Победу в гонке одержал Марк Маркес. Второе место занял Алекс Маркес. Третьим стал вице-чемпион прошлого сезона Франческо Баньяя.

Стоит отметить, что действующий чемпион серии Хорхе Мартин («Априлья») пропускает первый этап сезона из-за полученного на тестах перелома.

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