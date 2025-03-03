Стал известен первый участник плей-офф NASCAR Cup Series сезона-2025

Пилот команды Joe Gibbs Racing Кристофер Белл выиграл гонку EchoPark Automotive Grand Prix — третий этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на короткой версии «Трассы Америк» в Остине. Для Белла это уже вторая победа в этом году, и она гарантирует ему место среди 16 участников плей-офф при любом исходе оставшихся этапов регулярного сезона.

На последних кругах пелотон возглавлял Кайл Буш из Richard Childress Racing, однако после продолжительного прессинга Белл смог вырваться вперёд. Позднее Буша обогнал также пилот Hendrick Motorsports Уильям Байрон, который до последнего поворота атаковал Белла, но так и не смог его обогнать.

Третьим в Остине финишировал Тайлер Реддик из команды 23XI Racing, один из совладельцев которой — легендарный баскетболист Майкл Джордан. Четвёртое место занял Чейз Эллиотт, Кайл Буш в итоге пересёк линию финиша пятым, а топ-6 замкнул экс-чемпион австралийского первенства Supercars Шейн ван Гисберген.

NASCAR Cup Series. EchoPark Automotive Grand Prix, Остин (топ-10):

1. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 95 кругов.

2. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0.4 сек.

3. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +0.5.

4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +5.2.

5. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +5.9.

6. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») +8.5.

7. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +8.6.

8. Ноа Грэгсон (Front Row Motorsports / «Форд») +9.8.

9. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +10.2.

10. Тодд Гиллиленд (Front Row Motorsports / «Форд») +11.2.

Несмотря на упущенную победу, Буш отыграл более дюжины позиций в общем зачёте и прорвался в топ-16, выбив из зоны плей-офф своего бывшего партнёра по Joe Gibbs Racing Денни Хэмлина.

Борьба за места в топ-16:

1. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — две победы.

2. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в «Дейтоне-500».

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 114 очков.

4. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 111.

5. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 95.

6. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 94.

7. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 87.

8. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 85.

9. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 81.

10. Рикки Стенхаус-мл. (Hyak Motorsports / «Шевроле») — 80.

11. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 80.

12. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 77.

13. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 77.

14. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») — 76.

15. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 72.

16. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 71.

17. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 67.

18. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 63.

19. Тодд Гиллиленд (Front Row Motorsports / «Форд») — 63.

20. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 62.

Третий этап регулярного сезона NASCAR Cup Series — гонка Shriners Children’s 500 — пройдёт на овале «Финикс Рейсвей» в Остине 9 марта.

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