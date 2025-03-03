Роберт Шварцман высказался после дебютной гонки в IndyCar

Российско-израильский пилот «Према» Роберт Шварцман поделился мнением о выступлении в Гран-при Сент-Питерсберга — первом этапе серии IndyCar нынешнего сезона. Роберт стартовал с 18-й позиции и финишировал 20-м, сразу позади напарника Каллума Айлотта.

«Это первая гонка, и сегодня у нас не было особо высоких ожиданий. Думаю, мы добились максимального результата. Сегодня мы сделали всё, что было в наших силах. Но, опять же, у нас были проблемы со связью. Это поставило под угрозу всю стратегию. По сути, я был предоставлен самому себе, что было немного сложно, ведь мы здесь впервые. Я не знал о многом из того, что происходило. Мы могли бы выступить немного лучше, но я старался изо всех сил, и это самое главное. Теперь мы все будем очень усердно работать в течение трёх недель, которые у нас есть перед следующей гонкой, извлекая уроки из этого уиенда», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.

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