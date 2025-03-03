Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Роберт Шварцман высказался после дебютной гонки в IndyCar

Роберт Шварцман высказался после дебютной гонки в IndyCar
Аудио-версия:
Комментарии

Российско-израильский пилот «Према» Роберт Шварцман поделился мнением о выступлении в Гран-при Сент-Питерсберга — первом этапе серии IndyCar нынешнего сезона. Роберт стартовал с 18-й позиции и финишировал 20-м, сразу позади напарника Каллума Айлотта.

«Это первая гонка, и сегодня у нас не было особо высоких ожиданий. Думаю, мы добились максимального результата. Сегодня мы сделали всё, что было в наших силах. Но, опять же, у нас были проблемы со связью. Это поставило под угрозу всю стратегию. По сути, я был предоставлен самому себе, что было немного сложно, ведь мы здесь впервые. Я не знал о многом из того, что происходило. Мы могли бы выступить немного лучше, но я старался изо всех сил, и это самое главное. Теперь мы все будем очень усердно работать в течение трёх недель, которые у нас есть перед следующей гонкой, извлекая уроки из этого уиенда», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.

Материалы по теме
Видео
Палоу выиграл первый этап сезона IndyCar, Шварцман — 20-й. Гонка началась с аварии

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android