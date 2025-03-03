Журналист передал мнение Марко о «Ред Булл» после предсезонных тестов

Кристиан Менат поделился подробностями разговора с советником «Ред Булл» по автоспорту Хельмутом Марко относительно выступления австрийской команды на предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне.

«Хельмут Марко считает, что «Ред Булл» сравнялся с «Маклареном» по гоночному и квалификационному темпу. В пятницу у «Ред Булл» не было длинных отрезков, но в первый день они у них были, поэтому трудно судить», — сказал Менат на канале Motorsport-Magazin в YouTube.

Ранее о раскладе сил в пелотоне после тестов Формулы-1 высказался новозеландский новобранец «Ред Булл» Лиам Лоусон.

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