Гюнтер Штайнер прояснил позицию к штрафам ФИА за ругань пилотов

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением о штрафах, которые будут накладываться на гонщиков за использование ненормативной лексики. В начале 2025 года в спортивный кодекс ФИА были внесены соответствующие изменения, предполагающие штрафы, а также дисквалификации и вычет очков из личного зачёта.

«На мой взгляд, проблему можно было бы решить на гораздо более низком уровне, не делая из неё такую большую тему для обсуждений. Все пилоты – взрослые люди. Но что только не скажешь, когда тебя переполняют эмоции? Спорт процветает в том числе за счёт эмоций. Мы не занимаемся разработкой искусственного интеллекта. За рулём машины находится не робот. Это люди, и у них есть чувства», — приводит слова Штайнера Formel1.de.

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