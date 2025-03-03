Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Башкортостане рассказали о состоянии российского мотогонщика, получившего тяжёлые травмы

В Башкортостане рассказали о состоянии российского мотогонщика, получившего тяжёлые травмы
Комментарии

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии здоровья мотогонщика Ильи Кононова, попавшего в аварию.

Напомним, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 2 марта, на командном чемпионате России по мотогонкам на льду в Уфе. Кононов не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего на него наехал другой участник.

«Первую помощь пострадавшему оказали сотрудники скорой помощи, которые дежурили на соревнованиях. Молодого человека госпитализировали в одну из уфимских больниц. Врачи оценивают его состояние как стабильное», — написал Рахматуллин в социальных сетях.

Материалы по теме
«Сломан крестец, сломан позвонок». Подтверждены травмы российского чемпиона по мотогонкам
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android