В Башкортостане рассказали о состоянии российского мотогонщика, получившего тяжёлые травмы

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии здоровья мотогонщика Ильи Кононова, попавшего в аварию.

Напомним, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 2 марта, на командном чемпионате России по мотогонкам на льду в Уфе. Кононов не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего на него наехал другой участник.

«Первую помощь пострадавшему оказали сотрудники скорой помощи, которые дежурили на соревнованиях. Молодого человека госпитализировали в одну из уфимских больниц. Врачи оценивают его состояние как стабильное», — написал Рахматуллин в социальных сетях.