Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Новичок «Хааса» Эстебан Окон высказался после тестов в Бахрейне

Новичок «Хааса» Эстебан Окон высказался после тестов в Бахрейне
Комментарии

Французский пилот «Хааса» Эстебан Окон поделился мнением о выступлении на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Впереди ещё много работы. Это были очень хорошие тесты. Никаких проблем не возникло, и мы без проблем выполнили план. Определённо чувствую, что готов сделать ещё один шаг», — приводит слова Окона пресс-служба «Хааса».

Напомним, недавно сообщалось, что руководство Формулы-1 якобы планирует в 2026 году начать предсезонные тесты в Барселоне (Испания) и провести их в период с 26 по 30 января. А после Барселоны коллективы продолжат готовиться к сезону в Бахрейне.

Материалы по теме
Формула-1 планирует начать предсезонные тесты 2026 года в январе с Барселоны — источник

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android