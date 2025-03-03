Новичок «Хааса» Эстебан Окон высказался после тестов в Бахрейне
Французский пилот «Хааса» Эстебан Окон поделился мнением о выступлении на предсезонных тестах в Бахрейне.
«Впереди ещё много работы. Это были очень хорошие тесты. Никаких проблем не возникло, и мы без проблем выполнили план. Определённо чувствую, что готов сделать ещё один шаг», — приводит слова Окона пресс-служба «Хааса».
Напомним, недавно сообщалось, что руководство Формулы-1 якобы планирует в 2026 году начать предсезонные тесты в Барселоне (Испания) и провести их в период с 26 по 30 января. А после Барселоны коллективы продолжат готовиться к сезону в Бахрейне.
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