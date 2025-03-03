Представитель Дмитрия Мазепина прояснил недавний визит бизнесмена в паддок Формулы-1

Представитель Дмитрия Мазепина дал комментарий по поводу посещения российского предпринимателя паддока Формулы-1 на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Дмитрий был с личным визитом. Он остаётся другом многих людей из семьи Формулы-1 и был рад видеть их в Бахрейне», — приводит слова представителя Мазепина ESPN US.

Представитель отказался подтвердить, кто предоставил пропуск в паддок. При этом ранее фотограф и журналист Ким Ильман сообщал, что Мазепин посещал поддок по приглашению «Альпин».

Напомним, сын Дмитрий Никита Мазепин выступал в Формуле-1 выступал за команду «Хаас». Американская команда расторгла контракт с россиянином 5 марта 2022 года.

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