Бортолето оценил физическую форму 43-летнего Алонсо

Бразильский пилот «Кик-Заубер» Габриэл Бортолето поделился мнением о гонщике «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. В настоящий момент испанскому спортсмену 43 года.
«Фернандо доводит всё до конца. Он один из тех гонщиков, которыми я восхищаюсь больше всего в плане физической формы. Думаю, его физическая форма одна из лучших во всей Формуле-1. Он всегда нацелен на результат. Я и сам много занимаюсь в тренажёрном зале. Мне кажется, что это очень важно для Формулы-1», — приводит слова Бортолето Carburando.
Недавно Алонсо ответил, кого из пилотов считает фаворитом на завоевание титула по итогам предсезонных тестов.
Ф1 показала забавный момент с Алонсо и помётом голубя: