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Глава «Альпин» отреагировал на появление отца Мазепина в паддоке Формулы-1

Глава «Альпин» отреагировал на появление отца Мазепина в паддоке Формулы-1
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Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Оливер Оукс прокомментировал появление российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, отца экс-пилота серии Никиты Мазепина, на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Я поздоровался с ним, но не встречался. Да, он мой друг, я был с ним «Хайтеке». Он был здесь, чтобы встретиться со своим другом. Приятно его видеть. Не хочу вдаваться в подробности, мир — безумное место», — приводит слова Оукса издание ESPN US.

Напомним, сын Дмитрия Никита Мазепин выступал в Формуле-1 за команду «Хаас». Американский коллектив расторгл контракт с россиянином 5 марта 2022 года.

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