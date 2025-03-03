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Алонсо — о болиде «Астон Мартин»: правила 2026 года не за горами

Алонсо — о болиде «Астон Мартин»: правила 2026 года не за горами
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий британскую команду «Астон Мартин», поделился мнением о необходимости уже сейчас акцентировать усилия на 2026-м, когда в действие вступит новый технический регламент.

«Правила 2026 года уже не за горами, и нам нужно убедиться, что команда готова приложить максимум усилий. Речь не только о 2025-м, а о создании машины на длительный срок», — приводит слова Алонсо издание F1i.

Напомним, первый этап нынешнего сезона Формулы-1 начнётся 14 марта, когда состоится Гран-при Австралии.

Ранее физическую форму Алонсо оценил бразильский пилот «Кик-Заубер» Габриэл Бортолето.

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