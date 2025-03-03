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Число стюардов на особо сложных Гран-при Формулы-1 будет увеличено — Motorsport

Число стюардов на особо сложных Гран-при Формулы-1 будет увеличено — Motorsport
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Состав стюардов Формулы-1 будет увеличен с трёх до четырёх человек на шести Гран-при нового сезона, которые Международная автомобильная федерация (ФИА) посчитает слишком напряжёнными и непростыми для судейства. Об этом информирует Motorsport. Сообщается, что открытие сезона 2025 года, Гран-при Австралии, будет одним из таких этапов.

Помимо австралийского этапа, как предполагается, состав стюардов из четырёх человек отработает на Гран-при Китая, Канады, Сингапура, Мексики и Бразилии. На оставшихся 18 этапах будут работать стандартные группы из трёх человек.

Изменение позволит дополнительному члену комиссии провести первоначальную проверку и собрать доказательства для рассмотрения потенциальных инцидентов. Однако решения по-прежнему будут приниматься полным составом комиссии.

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