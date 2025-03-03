«Альпин» показала особую ливрею на тестах «Пирелли» в Бахрейне

Команда Формулы-1 «Альпин» провела испытания нового поколения 18-дюймовых шин «Пирелли» с резервистами — победителем «24 часов Ле-Мана» японцем Рё Хиракавой и победителем гонок Формулы-2 эстонцем Полом Ароном на болиде A523 с особой расцветкой в Бахрейне.

Фото: Pirelli

Фото: Pirelli

В минувшем сезоне «Альпин» заняла шестое место в Кубке конструкторов. Француз Пьер Гасли занял 10-е место в личном зачёте, его напарник и соотечественник Эстебан Окон стал 14-м. В сезоне-2024 «Альпин» представят Пьер Гасли и австралиец Джек Дуэн.

Ранее глава «Альпин» Оливер Оукс отреагировал на появление отца Мазепина в паддоке.

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Первые круги болида «Альпин» А525: