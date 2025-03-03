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Autoracer представил рейтинг команд Формулы-1 после тестов в Бахрейне

Autoracer представил рейтинг команд Формулы-1 после тестов в Бахрейне
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Издание Autoracer представило рейтинг команд Формулы-1 после недавних предсезонных тестов в Бахрейне. В качестве главного фаворита журналисты Autoracer назвали «Макларен», а основным преследователем британской команды – гоночный коллектив из Италии «Феррари».

Регулярно за подиум, по версии издания, будут сражаться «Ред Булл» и «Мерседес». Такие команды, как «Хаас», «Уильямс» и «Альпин» станут главными игроками в середине пелотона.

Что касается «Хааса», то издание обратило внимание на сильную гоночную симуляцию Эстебана Окона в финальный день тестов: «Его темп был всего на семь десятых ниже, чем у Оскара Пиастри на длинных трассах, и никто не приблизился к «Хаасу» среди других команд середины пелотона».

Наконец, «Астон Мартин» и «Рейсинг Буллз» были охарактеризованы как команды «в затруднительном положении», а «Кик-Заубер» – как самая слабая команда средней группы.

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