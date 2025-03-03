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Технический директор «Ред Булл» дал неутешительный прогноз на старт сезона-2025

Технический директор «Ред Булл» дал неутешительный прогноз на старт сезона-2025
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше высказался о раскладе сил в пелотоне Формулы-1 после предсезонных тестов в Бахрейне.

«Первый день прошёл нормально. Во второй день мы не смогли найти идеальное место. У нас были некоторые проблемы. Так что сложно сказать о конкурентоспособности. Я думаю, будет очень плотная борьба. Сейчас есть ощущение, что мы недостаточно быстры, но посмотрим. Похоже, что «Макларен» и «Феррари» выглядят быстрее», — приводит слова Пьера Ваше RacingNews365.

Напомним, предсезонные тесты прошли в Бахрейне с 26 по 28 февраля. Новый сезон Формулы-1 стартует с Гран-при Австралии, первая гонка сезона состоится 16 марта.

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