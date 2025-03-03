В Ф-1 теперь могут приказать пилоту на повреждённой машине не пытаться доехать до боксов

Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в спортивный регламент Формулы-1, сообщает Motorsport.

Как информирует источник, отныне гоночный директор Формулы-1 может приказать команде немедленно остановить машину и сняться с гонки, если болид будет представлять опасность для других гонщиков из-за повреждений.

Подобная ситуация произошла в 2024 году на Гран-при Канады, когда Перес с повреждённым задним крылом вернулся на пит-лейн, разбрасывая по трассе обломки, но делая всё, чтобы не вызвать появление на трассе машины безопасности, потому что это могло бы навредить лидирующему в гонке напарнику. Максу Ферстаппену.

Отныне гоночная дирекция имеет право приказать команде остановить машину в кармане безопасности, если её повреждения слишком серьёзные, чтобы продолжать гонку. В ФИА отмечают, что это правило никак не связано с описанным выше инцидентом.

Фактически это является более быстрой реализацией так называемой «фрикадельки» — чёрного флага с оранжевым кругом, призывающим гонщика вернуться в боксы для ремонта.