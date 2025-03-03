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В Ф-1 пилотов, стартующих с пит-лейна, заставят проезжать прогревочный круг

В Ф-1 пилотов, стартующих с пит-лейна, заставят проезжать прогревочный круг
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Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в спортивный регламент Формулы-1, сообщает Motorsport.

Отныне пилоты, которые стартуют с пит-лейна по тем или иным причинам, будут обязаны пройти прогревочный круг вместе с остальными гонщиками. Ранее болиды покидали свои боксы только тогда, когда стартовая решётка гонки окончательно выстраивалась.

После прохождения прогревочного круга машины, стартующие с пит-лейна, будут обязаны выстроиться на выезде с пит-лейн в стартовом порядке.

Таким образом ФИА закрыла лазейки в правилах, в частности, теперь болиды, стартующие с пит-лейна, не смогут ожидать несколько минут потенциального улучшения погодных условий.

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