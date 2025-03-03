Хилл сравнил восьмой титул Хэмилтона с возвращением Лауды в Ф-1 после аварии

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о возможности пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона выиграть восьмой чемпионский титул в итальянской команде.

«Думаю, мы смотрим за заключительной главой. Ему действительно больше нечего доказывать. Но, скажем честно, у него есть маленький шанс выиграть восьмой чемпионский титул в «Феррари». Это было бы одной из тех историй, что мы видим в спорте время от времени. Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» в 2019 году на одной ноге, Ники Лауда вернулся после почти смертельной аварии. Это стало бы историей того же уровня. Может ли случиться подобное? Не считаю, что это совершенно невозможно», — приводит слова Деймона Хилла The Telegraph.

Напомним, нынешний сезон — дебютный для Хэмилтона в «Феррари».