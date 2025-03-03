Впервые за семь лет девушка выступит в гонке NASCAR Cup Series

Команда NASCAR Cup Series Live Fast Motorsports объявила, что на предстоящем этапе чемпионата в Финиксе в их составе выступит британская гонщица Кэтрин Легг.

Для Кэтрин это будет дебютом в высшем дивизионе американских гонок сток-каров. Легг станет первой гонщицей, принявшей участие в гонке NASCAR Cup Series за семь лет.

Предыдущей гонщицей, принимавшей участие в чемпионате, была Даника Патрик, завершившая свою карьеру в Кубке по окончании сезона-2018.

Легг 44 года. В её послужном списке четыре участия в «500 милях Индианаполиса». Лучшим результатом для Дегг в Indy-500 является 22-е место в 2012 году.

В прошлом сезоне Кэтрин провела семь гонок в серии IndyCar.