З. Браун: некоторые команды не будут вкладывать много усилий в разработку болида 2025 года

Генеральный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун высказался о распределении ресурсов между проектами 2025 и 2026 годов.

«Перед всеми командами будет трудный выбор. Думаю, некоторые коллективы не будут вкладывать так уж много усилий в разработку болида 2025 года, сосредоточив свои усилия на подготовке нового болида к 2026 году. Но, думаю, многие постараются оптимизировать свои болиды 2025 года. Потому что считают, что у них есть шанс добиться хорошего результата.

Мы работаем над обоими проектами. В трубе продумаются обе модели. Так что мы собираемся поработать над обоими проектами и посмотреть. Как только начнётся новый сезон, мы решим, сколько ресурсов мы решим вложить в развитие текущей машины и сколько ресурсов у нас останется. Нужно реагировать по ситуации», — приводит слова Брауна GPBlog.