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Гюнтер Штайнер: недовольный Ферстаппен — это вызов для команды

Гюнтер Штайнер: недовольный Ферстаппен — это вызов для команды
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Бывший руководитель «Хааса», ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о ситуации в «Ред Булл» с четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

«Когда Макс перестал побеждать в прошлом году, первое время он проявлял агрессивную реакцию. Но затем он понял, что гораздо важнее просто набирать очки. Однако если он почувствует, что его машина не позволяет ему бороться за победы, он будет громко говорить об этом. А недовольный Ферстаппен — это вызов для команды.

Самое главное сейчас — не начинать выбрасывать игрушки из коляски после двух неудачных гонок. Если старт сезона будет сложным, то им нужно будет упорно продолжать работу, а не жаловаться. Это единственный путь к возвращению на вершину», — приводит слова Штайнера CNN.

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