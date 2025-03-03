Эксперт рассказал, что отличает Макса Ферстаппена от Михаэля Шумахера

Известный нидерландский эксперт и журналист Олаф Молл высказался о новых правилах ФИА.

«Нужно ценить, что Ферстаппен откровенен. Парни. которые делали что-то подобное в прошлом, это Себастьян Феттель, но с интеллектом, Эдди Ирвайн. Иногда мне казалось очень сложным в Михаэле Шумахере то, что он никогда не занимал чёткой позиции по некоторым вопросам. Иногда я находил это досадным. Можно менять некоторые вещи таким образом. Если что-то навязывается ФИА, то это уже переходит границы.

Я понимаю, почему Макс сидит на пресс-конференциях и говорит только «да» и «нет», и ничего больше», — приводит слова Олафа Молла F1oversteer.