Монтойя: слухов об уходе Ферстаппена станет больше, если «Ред Булл» провалит начало сезона

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о потенциальной ситуации в «Ред Булл».

«Сейчас я бы поставил «Ред Булл» между третьим и четвёртым местом. Возможно, скоро нас будет ждать удивление, но это первый год без руководства Ньюи. У них было много проблем в прошлом, что осложняет их прогресс. Но Макс очень хорош, Ферстаппен в гонках выступает очень хорошо и способен показывать результат. Посмотрим, где окажется их машина. Если всё сложится не очень, то слухов об уходе Ферстаппен станет в разы больше», — приводит слова Хуана Пабло Монтойи F1oversteer.

Напомним, ранее сообщалось, что Ферстаппен может перебраться в «Астон Мартин».