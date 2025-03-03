Алонсо оставил послание будущим пилотам Ф-1, которое раскроют через 25 лет

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо признался, что вместе с легендами чемпионата оставил послание будущим поколениям в капсуле времени.

«Я был там единственным гонщиком из действующих, думаю, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен были заняты. Было здорово увидеть много знакомых лиц, таких как мой первый босс Джанкарло Минарди, Берни Экклстоун и Лука ди Монтедземоло. Там был Марио Андретти, которым я в своё время так восхищался, мы все написали на бумаге фразу или текст, который хотели. Коробка была закрыта, и её откроют через 25 лет, когда Формуле-1 исполнится 100 лет. Будет приятно, если следующее поколение откроет эту коробку и увидит, что там написано», — приводит слова Алонсо RacingNews365.

Напомним, первый чемпионат мира состоялся в 1950 году.