Экс-пилот Формулы-1 — о борьбе за титул: я бы поставил на Норриса

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт высказался о потенциальном сражении за титул чемпиона мира в 2025 году между пилотом «Макларена» Ландо Норрисом и четырёхкратным обладателем титула Максом Ферстаппеном.

«Если говорить о личном зачёте, то я бы поставил на Ландо Норриса. Он многому научился, когда сражался с Максом Ферстаппеном. Думаю, Ландо понял, что он должен делать и как действовать, чтобы победить Макса, но он должен быть очень и очень осторожным со своим партнёром по команде. Я считаю, что и Оскар Пиастри будет входить в число претендентов на титул чемпиона мира», — приводит слова Джонни Херберта GrandPrix247.