Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс раскрыл, в чём «Уильямс» уступает топ-командам

Карлос Сайнс раскрыл, в чём «Уильямс» уступает топ-командам
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский новобранец «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о машине британской команды.

«Можно спокойно контролировать время на круге в пределах целых пяти секунд. Так что впереди мы на десятую или две — это ничего для нас не меняет. Вообще, машина, на которой я ездил на постсезонных тестах, была неплохой. Был приятно удивлён. Как только сел за руль, я, очевидно, почувствовал, чего ей не хватает. Но и ощутил некоторые сильные стороны по сравнению с тем, к чему я привык. Думаю, в Абу-Даби машины не сильно отличалась от лидирующей группы.

Где действительно проявляется разница, так это в гоночном темпе. Именно здесь прижимная сила и прочее имеют большое значение, и именно здесь мы уделяем много внимания развитию машины», — приводит слова Карлоса Сайнса GPBlog.

Материалы по теме
У «Ред Булл» проблемы, а «Макларен» — фаворит? Итоги предсезонных тестов Ф-1
У «Ред Булл» проблемы, а «Макларен» — фаворит? Итоги предсезонных тестов Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android