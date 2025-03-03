Карлос Сайнс раскрыл, в чём «Уильямс» уступает топ-командам

Испанский новобранец «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о машине британской команды.

«Можно спокойно контролировать время на круге в пределах целых пяти секунд. Так что впереди мы на десятую или две — это ничего для нас не меняет. Вообще, машина, на которой я ездил на постсезонных тестах, была неплохой. Был приятно удивлён. Как только сел за руль, я, очевидно, почувствовал, чего ей не хватает. Но и ощутил некоторые сильные стороны по сравнению с тем, к чему я привык. Думаю, в Абу-Даби машины не сильно отличалась от лидирующей группы.

Где действительно проявляется разница, так это в гоночном темпе. Именно здесь прижимная сила и прочее имеют большое значение, и именно здесь мы уделяем много внимания развитию машины», — приводит слова Карлоса Сайнса GPBlog.