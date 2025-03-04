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Вице-чемпион IndyCar Колтон Херта не уверен, что готов перейти в «Кадиллак»

Вице-чемпион IndyCar Колтон Херта не уверен, что готов перейти в «Кадиллак»
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Американский гонщик, вице-чемпион IndyCar Колтон Херта высказался о перспективе перейти в Формулу-1 на фоне прихода в чемпионат мира команды «Кадиллак».

«Я бы не стал покидать команду, с которой мне действительно нравится работать. Так что я бы не стал ничего сейчас говорить. Это очень сложное решение — просто взять и сказать, что ты уходишь. Я бы, пожалуй, отказался от возможности, если бы мне никогда больше не довелось работать с этими людьми», — приводит слова Херты Motorsport.

Ранее Марио Андретти заявлял, что одним из приоритетов для «Кадиллака» является приглшение в команду американского гонщика.

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