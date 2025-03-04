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Норберт Хауг поведал, чего Алонсо не мог понять, когда выступал с Хэмилтоном в «Макларене»

Норберт Хауг поведал, чего Алонсо не мог понять, когда выступал с Хэмилтоном в «Макларене»
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Бывший вице-президент Mercedes Benz Норберт Хауг поделился воспоминаниями о противостоянии Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона в «Макларене».

«Фернандо Алонсо никогда не понимал, что Хэмилтон был таким же быстрым, как и он сам, с самого начала карьеры. Фернандо два раза подряд становился чемпионом мира и говорил себе, что не может быть такого, чтобы новичок оказался быстрее, чем он. Но так оно и было. И дело не в том, что Алонсо якобы был в невыгодном положении, как иногда утверждалось», — приводит слова Норберта Хауга Sky Germany.

Напомним, в 2007 году чемпионом мира стал Кими Райкконен, а Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон, будучи напарниками по «Макларену», сражались за титул. После ссоры с командой Алонсо покинул коллектив, перейдя в «Рено» в 2008 году.

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