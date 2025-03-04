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Вассёр ответил, может ли успех одного из пары Хэмилтон — Леклер означать крах другого

Вассёр ответил, может ли успех одного из пары Хэмилтон — Леклер означать крах другого
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр ответил на вопрос о гонщиках команды, монегаске Шарле Леклере и британце Льюисе Хэмилтоне, который перешёл в «Скудерию» по окончании сезона-2024.

«Может ли успех одного означать крах другого? Я считаю, что успех одного не будет означать провал другого, потому что оба работают ради успеха команды. Один может стать чемпионом, но оба будут работать сообща ради Кубка конструкторов», — приводит слова Вассёра Auto Hebdo.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов. Трофей завоевал «Макларен».

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