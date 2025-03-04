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Вассёр раскрыл, когда впервые обсудил с Хэмилтоном переход в «Феррари»

Вассёр раскрыл, когда впервые обсудил с Хэмилтоном переход в «Феррари»
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр признался, что разговоры с британцем Льюисом Хэмилтоном о возможности перехода в итальянскую команду он начал в 2023 году, в свой день рождения, 28 мая, во время Гран-при Монако.

«Мы оба заговорили об этом на Гран-при Монако в 2023 году, 28 мая, в мой день рождения, если быть точным. Я быстро понял, что это может произойти. Знал, что у него было такое желание, что на самом деле оно было всегда. Это было невозможно в 2024 году, потому что у обоих наших пилотов были контракты. Льюис всегда мечтал о «Феррари», и я понял, что всё сходится», — приводит слова Вассёра Auto Hebdo.

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