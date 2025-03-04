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Грожан представил свежую информацию о жене, попавшей в серьёзную аварию на велосипеде

Грожан представил свежую информацию о жене, попавшей в серьёзную аварию на велосипеде
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Бывший пилот Формулы-1 и IndyCar Ромен Грожан разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился свежей информацией о супруге. Ранее она попала в аварию, катаясь на велосипеде, в результате чего получила серьёзные травмы. Как сообщил Ромен, Марион уже выписали из больницы и в настоящий момент она находится дома.

«Добро пожаловать домой, комарик», — написал Ромен.

Фото: Из личного архива Ромена Грожана

Напомним, сам Ромен попал в страшную аварию на Гран-при Бахрейна 2020 года, когда его машина на огромной скорости влетела в отбойник и загорелась. Грожан не сразу выбрался из болида, но в итоге всё закончилось благополучно.

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