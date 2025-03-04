Видео: трассу в Хересе, где проходит Гран-при Испании MotoGP, полностью затопило

Гоночную трассу «Херес», которая находится в городе Херес-де-ла-Фронтера (Испания), полностью затопило. Недавно на провинцию Кадис, в которую входит Херес-де-ла-Фронтера, обрушились сильнейшие ливни.

Трассу в Хересе полностью затопило:

Отметим, что в конце апреля трасса «Херес» должна принять Гран-при Испании MotoGP.

Напомним, победителем первого этапа сезона-2025 MotoGP, Гран-при Таиланда, стал шестикратный чемпион мира Марк Маркес. Второе место занял его младший брат Алекс Маркес. Третьим стал вице-чемпион прошлого сезона Франческо Баньяя.

Ранее отец Марка и Алекса Маркесов высказался о триумфальном выступлении сыновей в Таиланде.