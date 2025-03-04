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«В этом его сила». Вассёр назвал сильные стороны Хэмилтона

«В этом его сила». Вассёр назвал сильные стороны Хэмилтона
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о сильных сторонах семикратного чемпиона Формулы-1 и новичка команды Льюиса Хэмилтона.

«У него всё та же храбрость, иначе он не присоединился бы к нам. И такая же эмоциональная сторона. Льюис ничего не оставляет на волю случая. В этом его сила. Он готовит всё заранее, продумывает в своей голове. Он уже повидался со всеми, поговорил с механиками по-итальянски. Это помогает всем быть мотивированными», — приводит слова Вассёра Auto Hebdo.

Ранее Вассёр раскрыл, когда впервые обсудил с Хэмилтоном переход в «Феррари».

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