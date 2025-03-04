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Обвинившая Хорнера сотрудница «Ред Булл» предприняла новый шаг — De Telegraaf

Обвинившая Хорнера сотрудница «Ред Булл» предприняла новый шаг — De Telegraaf
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Сотрудница «Ред Булл», которая обвинила руководителя команды Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, намерена продолжить разбирательства. Об этом информирует нидерландское издание De Telegraaf.

Ранее «Ред Булл» проводил внутреннее расследование против босса команды, но оно закончилось в пользу Хорнера. Позже сотрудница была отстранена. По сведениям источника, теперь женщина планирует продолжить разбирательство в суде по трудовым спорам. Его первое заседание запланировано на январь 2026 года.

Издание также сообщило, что британская пресса по прошествии нескольких месяцев прошлого года перестала освещать скандал, так как Хорнер через суд добился запрета на публикации в стране.

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