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Mercedes-Benz подколол Audi за рекламу с электрическим «Гелендвагеном»

Mercedes-Benz подколол Audi за рекламу с электрическим «Гелендвагеном»
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Между представительствами Mercedes-Benz и Audi в Бангладеш состоялась забавная перепалка в социальных сетях, начавшаяся с рекламного изображения с электрическим G580.

Так, на странице бангладешского представительства Audi в социальных сетях появилось изображение Mercedes-Benz G580, который способен выполнять разворот на месте. На асфальте от движения электромобиля остались четыре следа, образовавшие логотип Audi в виде четырёх колец.

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Фото: Audi

«Классные кольца! Спасибо Mercedes за то, что оставили наш след в Гульшане», — гласит сообщение на картинке.

Вскоре бангладешское представительство Mercedes-Benz опубликовало ответ, предложив Audi в следующий раз взять два «Гелендвагена». «Привет, Audi. Мы рады обеспечить вам самый вовлекающий пост Audi в истории. В следующий раз возьмите сразу два «Мерса» — получите ещё больше!».

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Фото: Mercedes-Benz

Напомним, электрический G-Class был впервые был представлен в сентябре 2021 года. G580 обладает мощностью 432 кВт (587 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды.

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