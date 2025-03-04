Пилот Формулы-2 объявил о приостановке карьеры за 10 дней до сезона

Пилот команды Формулы-2 Rodin Motorsport австралиец Кристиан Мэнселл объявил о приостановке гоночной карьеры за 10 дней до нового сезона.

«Просто хочу сообщить, что по личным причинам я принял решение отойти от гонок на некоторое время. Буду держать вас в курсе», — написал Мэнселл в социальных сетях.

Кристиану Мэнселлу 20 лет. В минувшем сезоне австралиец впервые выступил в Формуле-2, проведя шесть последних гонок за Trident и трижды оказавшись в первой десятке. Также Мэнселл имеет опыт выступлений в Формуле-3, в сезоне-2024 он стал пятым в составе команды ART Grand Prix.

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