Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» через суд добилась отсрочки начала работы Кардиле в «Астон Мартин» — The Race

«Феррари» через суд добилась отсрочки начала работы Кардиле в «Астон Мартин» — The Race
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» выиграла судебный спор с «Астон Мартин» относительно срока начала работы Энрико Кардиле в коллективе из Великобритании. Об этом информирует The Race. Изначально сообщалось, что бывший сотрудник «Феррари» приступит к выполнению рабочих обязанностей в «Астон Мартин» в январе этого года. Как сообщает источник, согласно решению суда Модены Кардиле сможет начать работу в британской команде не ранее чем с 18 июля 2025 года.

Недовольство «Феррари» выражалось в том, что Энрико мог нарушить условия контракта, которые не позволяли специалисту работать с другими командами до истечения срока соглашения. К «Астон Мартин» он должен присоединиться в качестве технического директора.

Материалы по теме
«Астон Мартин» отказался называть сроки начала работы нового технического директора

Самая высокая скорость в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android