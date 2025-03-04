«Феррари» через суд добилась отсрочки начала работы Кардиле в «Астон Мартин» — The Race

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» выиграла судебный спор с «Астон Мартин» относительно срока начала работы Энрико Кардиле в коллективе из Великобритании. Об этом информирует The Race. Изначально сообщалось, что бывший сотрудник «Феррари» приступит к выполнению рабочих обязанностей в «Астон Мартин» в январе этого года. Как сообщает источник, согласно решению суда Модены Кардиле сможет начать работу в британской команде не ранее чем с 18 июля 2025 года.

Недовольство «Феррари» выражалось в том, что Энрико мог нарушить условия контракта, которые не позволяли специалисту работать с другими командами до истечения срока соглашения. К «Астон Мартин» он должен присоединиться в качестве технического директора.

Материалы по теме «Астон Мартин» отказался называть сроки начала работы нового технического директора

Самая высокая скорость в Формуле-1: