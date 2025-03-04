За Ford GT40, вышедший на старт «24 часов Ле-Мана» 1966 года, заплатили более $ 13 млн

На прошедшем в Майами аукционе RM Sotheby’s с молотка ушёл Ford GT40 Mk II, который в 1966 году принимал участие в «24 часах Ле-Мана» и «12 часах Себринга». Ожидаемая стоимость лота составляла $ 8-11 млн, но по итогам торгов автомобиль был продан за более высокую сумму — $ 13,2 млн.

Гоночный Ford GT40 1966 года Фото: RM Sotheby's

Гоночный дебют машины (серийный номер P/1032) состоялся в гонке «12 часов Себринга» 1966 года, когда экипаж Марка Донохью и Уолта Хангсена занял второе место в абсолюте. В июне 1966 года автомобиль вышел на старт «24 часов Ле-Мана» — в этот раз в составе экипажа вместе с Донохью выступил Пол Хоукинс, однако добраться до финиша им не удалось: на пятом часу автомобиль сошёл с дистанции из-за технических проблем.

Mercedes Brookland 1908 года Фото: RM Sotheby's

Вторым самым дорогим лотом аукциона стал уникальный Mercedes Brookland 1908 года выпуска с 17,3-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Автомобиль был специально построен для гонок по подъёму на холм в Земмеринге и дважды их выигрывал. Стоимость машины составила $ 8,2 млн.

Chevrolet Corvette SS Project XP-64 1957 года Фото: RM Sotheby's

Кроме того, за сумму $ 7,7 млн был продан гоночный Chevrolet Corvette SS Project XP-64, созданный Зорой Аркус-Дунтовым и выступавший в «12 часах Себринга» 1957 года. Также в топ-5 самых дорогих лотов торгов вошли Ferrari F50 1996 года ($ 5,5 млн) и Ferrari F40 1991-го ($ 3,5 млн). На шестой строчке расположился Mercedes-Benz 540 K Cabriolet 1937 года, который был продан за $ 2,9 млн.

Ракетомобиль Spirit of America — Sonic 1 1965 года Фото: RM Sotheby's

Среди других лотов выделяются ракетомобиль Spirit of America — Sonic 1, который в 1965 году дважды устанавливал рекорд скорости на суше, проданный за $ 1,3 млн, а также болид Формулы-1, на котором в составе «Бенеттона» в 1992 году выступали Михаэль Шумахер и Мартин Брандл. Цена последнего составила относительно скромные $ 775 тыс.