Никита Бедрин выступит в чемпионате FRECA в 2025 году

Российский спортсмен Никита Бедрин стал гонщиком французской команды Saintéloc Racing. Об этом информирует её пресс-служба. Коллектив принимает участие в чемпионате FRECA (Formula Regional European Championship by Alpine).
«Рады приветствовать Никиту Бедрина в качестве гонщика команды в 2025 году. Благодаря опыту и скорости, которые Никита привнесёт в команду, мы будем готовы принять вызов и бороться за высокий результат», — говорится в сообщении Saintéloc Racing.
Напомним, в конце февраля Бедрин выиграл первую гонку финального этапа сезона ближневосточной Формулы-Regional (FRMEC).
Бедрин объяснил провальное выступление на финальном этапе F3: