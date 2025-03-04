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Никита Бедрин выступит в чемпионате FRECA в 2025 году

Никита Бедрин выступит в чемпионате FRECA в 2025 году
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Российский спортсмен Никита Бедрин стал гонщиком французской команды Saintéloc Racing. Об этом информирует её пресс-служба. Коллектив принимает участие в чемпионате FRECA (Formula Regional European Championship by Alpine).

«Рады приветствовать Никиту Бедрина в качестве гонщика команды в 2025 году. Благодаря опыту и скорости, которые Никита привнесёт в команду, мы будем готовы принять вызов и бороться за высокий результат», — говорится в сообщении Saintéloc Racing.

Напомним, в конце февраля Бедрин выиграл первую гонку финального этапа сезона ближневосточной Формулы-Regional (FRMEC).

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