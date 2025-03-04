Хаккинен оценил шансы Мика Шумахера вернуться в Формулу-1

Чемпион Формулы-1 1998 и 1999 годов финн Мика Хаккинен высказал мнение, что немецкий пилот Мик Шумахер всё ещё может вернуться в «Королевские гонки».

«Я считаю, что у него всё ещё есть шанс вернуться в Формулу-1. Двери для него по-прежнему открыты. Нужно наладить диалог с нужными людьми», — приводит слова Хаккинена Formel1.de.

В Формуле-1 немец выступал за американскую команду «Хаас». В настоящий момент Шумахер принимает участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Ранее Мик объяснил, что помешало ему добиться успеха в «Королевских гонках».

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