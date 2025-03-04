Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаккинен оценил шансы Мика Шумахера вернуться в Формулу-1

Хаккинен оценил шансы Мика Шумахера вернуться в Формулу-1
Комментарии

Чемпион Формулы-1 1998 и 1999 годов финн Мика Хаккинен высказал мнение, что немецкий пилот Мик Шумахер всё ещё может вернуться в «Королевские гонки».

«Я считаю, что у него всё ещё есть шанс вернуться в Формулу-1. Двери для него по-прежнему открыты. Нужно наладить диалог с нужными людьми», — приводит слова Хаккинена Formel1.de.

В Формуле-1 немец выступал за американскую команду «Хаас». В настоящий момент Шумахер принимает участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Ранее Мик объяснил, что помешало ему добиться успеха в «Королевских гонках».

Материалы по теме
Мик Шумахер объяснил, что помешало ему добиться успеха в Формуле-1

Самая короткая карьера в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android