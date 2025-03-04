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Хаккинен объяснил, почему Мик Шумахер может вернуться в Формулу-1

Хаккинен объяснил, почему Мик Шумахер может вернуться в Формулу-1
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Чемпион Формулы-1 1998 и 1999 годов финн Мика Хаккинен рассказал, почему немецкий пилот Мик Шумахер всё ещё может вернуться в «Королевские гонки».

«У него есть опыт выступления в Формуле-1, и он имеет опыт участия в гонках разных классов. К тому же он молод. Все эти вещи говорят в его пользу. Для него это положительные факторы. Но сегодня Формула-1 – чрезвычайно сложная среда. Если пилот допустит три, четыре, пять ошибок или повредит машину, это будет стоить команде целого состояния. Команды держат это в уме. Они не хотят тратить деньги на ремонт», — приводит слова Хаккинена Formel1.de.

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