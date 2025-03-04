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Спорткар Maserati установил рекорд скорости для беспилотных автомобилей

Спорткар Maserati установил рекорд скорости для беспилотных автомобилей
Беспилотный Maserati MC20
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В рамках заездов на взлётно-посадочной полосе Космического центра Кеннеди спорткар Maserati MC20, оснащённый беспилотным модулем, разработанным в Миланском политехническом университете, разогнался до 318 км/ч и установил новый рекорд скорости для автономных транспортных средств.

«Цель высокоскоростных тестов в том, чтобы оценить поведение робота-водителя в экстремальных условиях, — объясняет научный руководитель проекта и профессор Миланского политехнического университета Маттео Саварезе. — Такие испытания позволяют оценить стабильность и надёжность работы искусственного интеллекта, скорость его реакции, что в конечном счёте повышает безопасность в условиях движения на низких скоростях в городских условиях».

Заезды беспилотного Maserati MC20 в Космическом центре Кеннеди

Заезды беспилотного Maserati MC20 в Космическом центре Кеннеди

Фото: Maserati

Отметим, что предыдущий рекорд — 310 км/ч — был установлен той же командой в апреле 2022 года. Тогда использовался автомобиль IAC AV-21, созданный на базе Dallara IL-15 — «формульного шасси» для гонок Indy Lights (сейчас — Indy NXT).

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